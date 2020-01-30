مصدر أمني: لم نتلق بلاغات بشأن خسائر زلزال الإسكندرية

قال مصدر أمني بالإسكندرية، إنه لم يتم إخطار شرطة النجدة أو الحماية المدنية بوقوع خسائر أو انهيارات مباني عقارية، عقب حدوث الهزة الأرضية التي شعر بها أهالي المدينة فجر يوم الخميس.وأكد أن قوات الحماية المدنية جاهزة لاستقبال أية بلاغات بشأن توابع الزلزال الذي حدث شمال غرب المدينة بأحدث الأجهزة واستخدام الكلاب البوليسية في البحث عن الضحايا تحت الأنقاض.كانت سادت حالة من الفزع بين أهالي منطقة غرب الإسكندرية فجر الخميس، عقب شعورهم بهزة أرضية داخل العقارات مما تسبب في حالة من الذعر اعتقادا بحدوث تصدع بالعقارات، حيث تعرضت المحافظة فجر اليوم لهزة أرضية بقوة 5.3 ريختر، داخل البحر المتوسط والتي شعر بها الأهالي.ومن جانبه قال الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية التابعة لوزارة التعليم العالي، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فجر يوم الخميس حدوث هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر، على بعد 440 كم شمال غرب محافظة الإسكندرية والتي شعر بها بعض أهالي المدينة الساحلية.أوضح القاضي، أن الهزة كانت الساعة 3:28 فجرا بتوقيت القاهرة، بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا، خط الطول 28.0012° شرقا، والعمق 60 كم، وأكد أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أية خسائر أو إصابات.