رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 01:02 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
ا ش ا
طباعة
توافدت أعداد كبيرة من الشباب، صباح اليوم الخميس، على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، مع بداية الأسبوع الثاني للمعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في ظل حضور أمني مكثف.

وحرصت العديد من الأسر على اصطحاب أطفالهم إلى المعرض؛ لإطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم كتب الأطفال والاستمتاع بالأنشطة التي تقدم ضمن فعاليات المعرض، التي تشمل عروضًا للأراجوز والساحر وأنشطة ترفيهية مختلفة.

وتوافد على المعرض أيضًا عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية التي حرصت علي متابعة الفعاليات الثقافية والفنية، بهدف التعرف على مختلف الثقافات، فتحتضن الدورة الـ51 عددًا كبيرًا من دور النشر التي تمثل 40 دولة عربية وإفريقية.

وانتشرت أعداد كبيرة من المتطوعين في جميع أنحاء المعرض، للرد على استفسارات الجمهور وإرشاد رواده وتسهيل عملية وصولهم إلى أجنحة العرض أو أماكن الندوات والفعاليات.

يُذكر أن دولة السنغال تحل هذا العام كضيف شرف، وتم اختيار الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، وتشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، وللمرة الأولى يتم إطلاق تطبيق إلكتروني للتيسير على الزائرين، لمعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيده.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 21 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

منذ يومين

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

إحالة أوراق مرتكب مذبحة كفر الدوار للمفتى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

«البافتا» يطالب المشاهير بإعادة ارتداء إطلالاتهم القديمة

رسالة زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الذى قتل فى تحطم مروحية

دراسة: الجو البارد يحفز على التفاعل الاجتماعى

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء