توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

توافدت أعداد كبيرة من الشباب، صباح اليوم الخميس، على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، مع بداية الأسبوع الثاني للمعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في ظل حضور أمني مكثف.وحرصت العديد من الأسر على اصطحاب أطفالهم إلى المعرض؛ لإطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم كتب الأطفال والاستمتاع بالأنشطة التي تقدم ضمن فعاليات المعرض، التي تشمل عروضًا للأراجوز والساحر وأنشطة ترفيهية مختلفة.وتوافد على المعرض أيضًا عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية التي حرصت علي متابعة الفعاليات الثقافية والفنية، بهدف التعرف على مختلف الثقافات، فتحتضن الدورة الـ51 عددًا كبيرًا من دور النشر التي تمثل 40 دولة عربية وإفريقية.وانتشرت أعداد كبيرة من المتطوعين في جميع أنحاء المعرض، للرد على استفسارات الجمهور وإرشاد رواده وتسهيل عملية وصولهم إلى أجنحة العرض أو أماكن الندوات والفعاليات.يُذكر أن دولة السنغال تحل هذا العام كضيف شرف، وتم اختيار الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، وتشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، وللمرة الأولى يتم إطلاق تطبيق إلكتروني للتيسير على الزائرين، لمعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيده.