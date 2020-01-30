ضبط مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية المغشوشة بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوات الكهربائية المغشوشة بمنشأة ناصر.كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط " ص.ع"، "28 سنة"، صاحب مصنع أدوات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع دون ترخیص، وقیامه بتصنیع وإنتاج كمیات كبيرة من الأدوات الكهربائية، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر، وغیر مصحوبة بأی مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجاریة غیر مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.وعثر بداخل الشركة على 9100 قطعة أدوات كهربائية "أسبوت، دلایة، أبلیك، دواية، إطار فانوس" و2000 كرتونة فارغة، وجمیعها مجهولة المصدر، وغیر مصحوبة بأی مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.