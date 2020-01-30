6 فبراير.. انطلاق معرض «خطوط الإنتاج ومشروعات الشباب»

تطلق وزارة الشباب والرياضة، 6 فبراير المقبل، فعاليات معرض خطوط الإنتاج ومشروعات الشباب في مجالات الطباعة، الدعاية والإعلان، صناعة البلاستيك، خطوط التعبئة والتغليف، السيارات الكهربائية، ورش الإطارات وميكانيكا السيارات، وتختتم اليوم التالي، بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.كما تتضمن فعاليات المعرض، إقامة معرض تراثي لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية ممثلة في منتجات الفخار والخزف ومشغولات سيناوية وخوص وتصميمات تراثية خيامية، في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو إيجاد حلول لمساعدة الشباب على الحصول على فرصة عمل ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.