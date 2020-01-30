الإدريسي: زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر رغم التباطؤ العالمي

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي في مصر، رغم وجود تباطؤ واضح بالاقتصاد العالمي، كما أن الحكومة بدأت فى معالجة بعض التحديات وذلك يعتبر إنجاز.وأكد الإدريسى، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن المواطن المصري على كان علم بأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل تداعيات هذا القرار بمنتهى الوعي والوطنية، مما ترتب أن أبناء مصر يجنون الأن ثمار انخفاض واضح في مؤشرات معدلات التضخم ومعدلات البطالة، بالإضافة الى تحسن مستوى الإنتاجية.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تحتاج كل عام توفير مليون فرصة عمل، لذلك الحكومة تشجع على زيادة حجم في الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.