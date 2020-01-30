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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أول سيدة تترشح على منصب نقيب المحامين: ليس حكرًا على الذكور

الخميس 30/يناير/2020 - 12:18 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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تقدمت المحامية نجلاء الإمام، بأوراق ترشحها اليوم، على منصب نقيب المحامين، مؤكدة أنه يُعاب على النقابة أنه طوال تاريخها لم تكن هناك سيدة داخل مجلس النقابة منذ الثمانيات.

وشددت الإمام على أن منصب النقيب ليس حكرًا على الذكور، موضحة أن برنامجها يشمل فتح الباب حول تدريب المحامين، وأن يكون هناك وسائل مواصلات جيدة للمحامين بسبب تباعد المحاكم.

وتم فتح باب تقديم أوراق الترشيح، في انتخابات المحامين اليوم الخميس وحتى يوم الأحد.

وسيتم تقديم الطلبات يوميًا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة وذلك بدء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.

ونظمت قرارات مجلس النقابة الأخير، المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، حيث أتاحت التنازلات والطعون على المرشحين يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى يوم الخميس 6 فبراير، في حين يتم الفصل في التنازعات والطعون في موعد غايته الإثنين 10 فبراير.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 فبراير، وإعلان كشوف الناخبين يوم الأربع 12 فبراير، على أن يتم تقديم الطعون على قيد الأسماء اعتبارًا من يوم الخميس 13 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير، ويتم الفصل في الاعتراضات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للناخبين في موعد غايته 26 فبراير على أن تجرى انتخابات النقابة يوم الأحد 15 مارس، وانتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

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