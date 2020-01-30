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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: تعاون مع «الزراعة» للتوسع في المحاصيل الزيتية

الخميس 30/يناير/2020 - 12:15 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
نرمين محمود الدهان-شيماء رشاد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تعاون مع وزارة الزراعة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزيتية والفول الصويا.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مصنع الشركة "البورسعيدية للصناعات الغذائية" لإنتاج زيوت الطعام، المقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية يساهم في تطوير "عمليات العصر"، كونها لا تعتمد على توفير الخامة فقط ولكنها تحتوي على مكونات تخدم في كثير من المجالات، أهمها العلف الحيواني والذي سيعمل على تقليل استيراد العلف من الخارج، والتي تنتج العديد من المنتجات، مؤكدا ضرورة التركيز على المنتج قبل النظر للسعر لتحقيق التنافسية بالسوق.

ويوفر مشروع مصنع الشركة "البورسعيدية للصناعات الغذائية" لإنتاج زيوت الطعام 500 فرصة عمل، ويستهدف سد العجز المتزايد من زيت الطعام، حيث يتم استيراد 95% من احتياجات السوق المصري المحتفظة فضلًا عن النهوض بالصناعة.

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