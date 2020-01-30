أستراليا تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفيدرالية في أستراليا، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 7 أشخاص.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، أن مئات الأستراليين ما زالوا عالقين بمدينة "ووهان" الصينية التي تعد مركزًا لانتشار الفيروس المستجد، موضحة أن هناك مناقشات جارية بين دبلوماسيين أستراليين والسلطات الصينية لإجلاء الأستراليين من المدينة.يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".