كوريا الجنوبية: 5 ملايين دولار مساعدات للصين لمواجهة كورونا

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن سول ستقدم مساعدات طارئة للصين بمبلغ قدره 5 ملايين دولار؛ لمساعدتها على مواجهة فيروس (كورونا).وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس: أن هذه المساعدات، التي تأتي من مساع مشتركة للحكومة المدنية، تحمل معنى كبير إذ أنها تكرر التأكيد على الروابط العميقة بين شعبي كوريا الجنوبية والصين والعلاقات الودية بينهما.يأتي القرار تزامنًا مع تعزيز سول وبكين التعاون بينهما؛ لوقف تفشي الفيروس المستجد ولإجلاء الكوريين الجنوبيين من مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها الفيروس أواخر الشهر الماضي.كانت الخارجية الكورية الجنوبية قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن مجموعتين مدنيتين سترسلان 2 مليون قناع ومواد إغاثة طبية للصين.ومن المقرر أن ترسل سول طائرة مستأجرة لمدينة "ووهان" مساء اليوم لإعادة رعاياها.يٌشار إلى أن فيروس (كورونا) المستجد تسبب في وفاة 170 شخصًا وإصابة 7736 آخرين في الصين وحدها حتى الآن.