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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار جليدي يحاصر 8 أجانب في منتجع باليابان

الخميس 30/يناير/2020 - 11:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الشرطة اليابانية إن ثمانية أجانب حوصروا اليوم الخميس وسط انهيار جليدي في منتجع للتزلج بجزيرة هوكايدو بأقصى شمال البلاد وإن أحدهم فقد وعيه.

ولم يتمكن أكيهيرو هيراكاوا نائب رئيس مركز شرطة فورانو من تأكيد تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن أفراد المجموعة كلهم فرنسيون، أو أن الرجل الغائب عن الوعي أصيب بسكتة قلبية ورئوية، وهو وصف يشيع استخدامه في اليابان قبل أن يؤكد طبيب رسميا الوفاة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن حالة الرجل الذي فقد وعيه حرجة على ما يبدو فيما لم يصب أحد من السبعة الباقين بإصابات خطيرة.

وكانت المجموعة المؤلفة من ستة رجال وامرأتين، تمارس التزلج خارج الأماكن المعدة لذلك عندما حدث الانهيار الجليدي في فترة ما بعد الظهيرة في منتجع تومامو.

وقال هيراكاوا، لـ رويترز: ترك أحدهم المجموعة لطلب المساعدة من دورية مناطق التزلج بعد الانهيار الجليدي. كان فرنسيا.

وأضاف، "لا يزال سبعة أشخاص في المكان وتحدثنا مع أحدهم بالهاتف. واحد منهم فاقد الوعي".

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