محافظ القاهرة ينفي وجود حالات إصابة بـ«كورونا»

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس ncov 2019 المعروف بفيروس "كورونا" المستجد بالعاصمة.ولفت إلى أن مديرية الصحة بالقاهرة أصدرت منشور وزارة الصحة يتضمن التعريف بكيفية تشخيص حالات الفيروس وكيفية التعامل معها سواء كانت حالة مشتبه بها أو مؤكدة، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مشددًا على توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل.وشدد المحافظ على متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الصحي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد لمنع دخوله البلاد ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة (حميات العباسية، حميات حلوان، صدر العباسية) مع متابعة إجراءات الرقابة الصحية حيال الركاب القادمين من دولة الصين والبلدان التي ظهر بها المرض.وأشار عبدالعال إلى أن أجهزة الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضمان وجود منظومة صحية متكاملة كأحد الركائز الفعالة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.