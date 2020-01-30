رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة ينفي وجود حالات إصابة بـ«كورونا»

الخميس 30/يناير/2020 - 11:50 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
طباعة
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس ncov 2019 المعروف بفيروس "كورونا" المستجد بالعاصمة.

ولفت إلى أن مديرية الصحة بالقاهرة أصدرت منشور وزارة الصحة يتضمن التعريف بكيفية تشخيص حالات الفيروس وكيفية التعامل معها سواء كانت حالة مشتبه بها أو مؤكدة، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مشددًا على توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل.

وشدد المحافظ على متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الصحي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد لمنع دخوله البلاد ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة (حميات العباسية، حميات حلوان، صدر العباسية) مع متابعة إجراءات الرقابة الصحية حيال الركاب القادمين من دولة الصين والبلدان التي ظهر بها المرض.

وأشار عبدالعال إلى أن أجهزة الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضمان وجود منظومة صحية متكاملة كأحد الركائز الفعالة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 20 ساعة

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

منذ حوالي 18 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 7 ساعات

الهند تدق طبول الحرب مع باكستان.. «الهزيمة فى 10 أيام»

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة