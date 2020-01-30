رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. المهلة الأخيرة لتقنين أوضاع العمالة المصرية فى الأردن

الخميس 30/يناير/2020 - 11:50 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
تنتهي، اليوم الخميس، المهلة الأخيرة التي منحها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائي وأخير.

وقررت وزارة العمل الأردنية، إمهال جميع العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بجميع المبالغ التي تم إعفاؤهم منها بناء علي قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.

ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة "عمان - الأردن" أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي قامت بتصويب أوضاعها أولًا بأول، من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.

وأشار المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل ( داخل القطاعين الزراعي والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، إذ حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة على العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، للمهن المغلقة والمقيدة، مثل عمال النظافة باستثناء عمال نظافة المدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقى حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة- رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه.

وأشار، إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكل المبالغ التي تم إعفاؤهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن يبدأ تقنين أوضاع العمال الوافدين

"الخارجية" تدعو العمالة المخالفة بالأردن لتصويب أوضاعها

آخر مهلة لتصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

تخفيض قيمة التصاريح خلال مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

منذ حوالي 14 ساعة

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

منذ حوالي 20 ساعة

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة