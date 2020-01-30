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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

‏«جنازة المحرضين وأكاذيب أبو لمعة» في العدد الجديد من «الشورى»

الخميس 30/يناير/2020 - 11:46 ص
فودة
فودة
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ما تزال انفرادات الإعلامي محمد فودة، رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة "الشورى"، تتوالى في العدد الجديد من صحيفة "الشورى"، حيث يتضمن العدد الجديد مجموعة من التقارير والحوارات والموضوعات والمقالات، ‏في مقدمتها مقال كتبه محمد فودة، بعنوان "جنازة المحرضين على الفوضى".

وأشار فودة في مقاله إلى أن الشعب المصري استطاع أن يهزم المحرضين على الفوضى بالضربة القاضية ليس هذا وحسب بل إنه شيّع جثمانهم إلى مثواهم الأخير.

ولفت فودة إلى أن التسجيلات الصوتية كشفت شبكة عملاء قطر وتركيا وفضحت رجال تميم، وأن عملاء الخارج تلقوا صفعة على وجوههم بفشلهم في صناعة الفوضى خلال 25 يناير.

وتضمن العدد مقالًا يحمل بعنوان "أبو لمعة"، ينتقد تصرفات النجم تامر حسني الأخيرة وزعمه تحقيق فيلمه الأخير " الفلوس" إيرادات بلغت ربع مليار جنيه فاستحق أن يكون العنوان الثاني للمقال "مؤلف الأكاذيب وصانع النجومية الوهمية" إلى جانب مقال آخر بعنوان ‏"خطيئة أحمد عز" تناول الجانب الخفي في قصة أحمد عز وزينة.

ولفت إلى أن زينة وبعد صمت حوالي 10 سنوات كشفت للإعلامي عمرو أديب كيف غدر بها أحمد عز وتخلّى عن أولاده وكيف أنصفها القضاء العادل.

ومن المقالات الأخرى مقال لخالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء حامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان "جامعات الجيل الرابع تضع مصر في مصاف الدول الداعمة للتعليم"، ومقال للدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "المحور" بعنوان "الشائعات تحاصر نهر النيل- شريان الحياة في مصر".

ومن الموضوعات التي تضمنها العدد الجديد من "الشورى" موضوع بعنوان "مهمة الإمام"، وقد حمل الموضوع تساؤلًا في منتهى الأهمية، وهو هل ينجح شيخ الأزهر في تجديد الخطاب الديني، وموضوع اقتصادي بعنوان "المنتصر" تناول كيف استطاع طارق عامر تنفيذ خطة إنقاذ الاقتصاد.

وفي الفن حوار مع فينوس الدراما غادة عبدالرازق التي قالت لـ"الشورى" إن السينما تخلد اسم وأعمال الفنان وإن الدراما أعطتها الشهرة وقربتها من الجمهور، وفي الفن أيضا تقرير موسع تضمن تغطية شاملة للحفل الذي أقامته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة عيد الشرطة، وقامت بإحيائه الفنانة الكبيرة كارول سماحة.

ومن الموضوعات الإنسانية موضوع بعنوان "رجل الخير" يتناول فيه مشروعات أحمد أبوهشيمة الخيرية من أجل إعمار القرى الأكثر احتياجًا، ومن الموضوعات الأخرى في 'الشورى" موضوع بعنوان "مصر آمنة" يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا ‏وفيه تصريحات رسمية بأنه لا توجد إصابات بالفيروس في مصر، وذلك في ظل اتخاذ تشديد الإجراءات لمنع انتقال العدوى داخل البلاد، وفي الثقافة موضوع بعنوان "إيناس تنتصر" يتضمن تغطية شاملة للفعاليات المصاحبة لمعرض القاهرة الدولي الكتاب ورصد الطوابير من الجمهور وهي ظاهرة غير مسبوقة في معرض الكتاب هذا العام.

أما ملف العدد فقد جاء بعنوان "الخونة" ‏وتضمن مجموعة من الوثائق السرية التي تفضح جرائم الإخوان في حق مصر، وتضمن الملف أيضًا أن محمد مرسي قام بإعفاء الإرهابيين من العقاب بقرار جمهوري وجاء في الملف ايضًا أن سرقة التسجيلات التى تدين قيادات الجماعة تمت من مقر أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير، وفي مجال السياحة موضوع متكامل عن الخدمات التي يقدمها فندق "أيكوتيل ذهب باي فيو" من خدمات فندقية على أعلى مستوى في منطقة الشرق الأوسط.

وفي قسم الحوادث موضوع بعنوان "أمهات وقتلة"، ‏وتقرير بعنوان "سفاحة المرج"، وفي الرياضة موضوع بعنوان "معركة 2020" وفي هذا الموضوع تنفرد الشورى بنشر كواليس الصراع داخل النادي الأهلي ضد الخطيب.

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