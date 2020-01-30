رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«توفيق» يوجه بسرعة تحديث خطوط إنتاج «القابضة للأدوية»

الخميس 30/يناير/2020 - 11:45 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
طباعة
ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2018-2019.

واستعرض الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة حول عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال العام 2018-2019.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة تحسنًا كبيرًا في الأداء، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 34.5%، فضلًا عن التحول من صافي خسارة 112 مليون جنيه في 2017-2018 إلى صافي ربح هذا العام 360.9 مليون جنيه بمعدل نمو 422%.

أما مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة خلال العام المالي 2018-2019، فقد حققت إجمالي إيرادات 319 مليون جنيه بمعدل نمو 29% وصافي ربح 140 مليون جنيه بمعدل نمو 63% مقارنة لعام 20172018.

وبالنسبة إلى نتائج أعمال الشركات التابعة، فقد بلغ إجمالي إيرادات النشاط 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9%، وصافي ربح 383 مليون جنيه مقابل خسارة إجمالية 128 مليون جنيه في 2017-2018.

من جانبه، وجه الوزير الشكر لإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة والعاملين على النتائج المحققة والجهود المبذولة خلال العام 2018-2019، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذ خطط التطوير والتحديث المطلوبة لخطوط الإنتاج في ضوء الدراسات التي تمت للوقوف على متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، بما يمكن الشركات من زيادة حصتها السوقية وفتح أسواق تصديرية جديدة مع ضرورة الاهتمام بالتسويق المركزي، لإعادة هذه الشركات لمكانتها التي تستحقها، على أن يكون العام الحالي 2020 نقطة انطلاق قوية لشركات الأدوية التابعة.

كما اعتمدت الجمعية العامة مبلغ 45 مليون جنيه حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للأدوية خلال العام المالي 2018-2019.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 20 ساعة

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

منذ حوالي 9 ساعات

اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس

منذ حوالي 19 ساعة

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة