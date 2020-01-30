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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نادي «الطلاب المطورين» بجامعة مصر يبدأ أنشطته مع «جوجل»

الخميس 30/يناير/2020 - 11:44 ص
جريدة الدستور
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انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد برنامج مكثف يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة سيتم تنفيذها من خلال نادي الطلاب مطوري التطبيقات والبرمجيات، الذي أنشأته الجامعة تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، في إطار التوجه العام للجامعة، الذي يستهدف خلق مجتمع رقمي قائم على أحدث ما توصل إليه العلم.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن إنشاء هذا النادي تم بالتنسيق وبدعم من محرك البحث العالمي "جوجل" لتصبح الجامعة بهذا الإنجاز في طليعة الجامعات المصرية التي يقام بها مثل هذا النادي فضلًا عن ذلك فقد أصبح اسم الجامعة ضمن قائمة الجامعات العالمية التي بها نادي للطلاب المطورين على موقع "جوجل".

وأوضح الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، أن النادي يهدف في المقام الأول إلى جمع الطلاب المهتمين بالتكنولوجيا في مجال الكمبيوتر بشكل عام داخل الجامعة في مكان واحد وذلك من أجل تكوين مجتمع تقني يجمع جميع طلاب الجامعة للمشاركة في الأفكار والقيام بتنفيذ المشاريع القابلة للتطبيق.

واختارت إدارة "جوجل" أحد طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائدًا للنادي بعد اجتيازه لجميع الاختبارات التي تمت بمعرفة خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وتم أيضًا تشكيل فريق عمل لإدارة النادي يضم ١٠ طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن النادي بعد تدشينه أصبح بالفعل متاحا لجميع طلاب الجامعة وليس قاصرًا على طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات وذلك لتجسيد للهدف الأساسي من إنشائه والذي يتمثل في تدريب الطلاب على أحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا من "جوجل" وبالتالي إمكانية استخدام ما يتعلموه في القيام بحل مشاكل المجتمع خاصة أن عضو النادي الذي يتم تدريبه على التكنولوجيا بمعرفة "جوجل" سوف يحصل على شهادة إجادة لتكنولوجيات "جوجل" وهذه الشهادة موثقة ويعطي للطالب ميزة تنافسية تساعده في الحصول على فرص عمل في كبرى الشركات العالميةالمعنية بتكنولوجيا المعلومات.

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