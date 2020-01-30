روسيا تعتزم إغلاق حدودها مع الصين بعد تفشي كورونا

تعتزم السلطات الروسية، إغلاق حدودها مع الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا.وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عن تسجيل 170 حالة وفاة و7736 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية يوم أمس.ومن جهتها، أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم، عن تخصيص 3. 27 مليار يوان (نحو 9. 3 مليار دولار) حتى الآن لدعم المعركة في جميع أنحاء البلاد ضد فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).وقرر اتحاد كرة القدم الصيني، تعليق موعد انطلاق موسم 2020 لكرة القدم –الذي كان مقررا في 22 فبراير- على كافة المستويات، في إطار جهود مكافحة تفشي وانتشار فيروس "كورونا الجديد".كما استعادت شنغهاي طاقتها الإنتاجية المحلية من أقنعة الوجه إلى مليون وحدة في اليوم، للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).وكانت شنغهاي سجلت 96 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وفاة واحدة وخمس حالات شفاء وثلاث حالات حرجة حتى أمس الأربعاء.