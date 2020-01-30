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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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منظمة المرأة العربية تُطلق حملة «قائدة وقدوة»

الخميس 30/يناير/2020 - 11:37 ص
منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية
شيماء دهب
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أطلقت منظمة المرأة العربية حملة بعنوان «قائدة وقدوة»؛ للاحتفاء بالمرأة العربية صاحبة الإنجازات البارزة في مختلف المجالات، الذى يوافق الأول من فبراير.

تطرح المنظمة يوميًا على موقعها على الإنترنت وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار شهر فبراير، تعريفًا بأعلام النساء العربيات من منطلقات مختلفة، يشمل ذلك: رائدات النهضة العربية وأعلام نساء العصر الحديث، وأعلام النساء العربيات المعاصرات صاحبات الإنجازات المتميزة والبطولات المتفردة، والعالمات العربيات البارزات في سائر مجالات العلوم والتكنولوجيا.

فضلًا عن حصاد المرأة العربية عن عام 2019 موزع بين أهم التشريعات الصادرة بشأن حقوق المرأة وأهم المناصب المحلية والاقليمية والدولية التي تقلدتها والجوائز والتكريمات التي حصلت عليها خلال العام الماضي.

كما تتضمن الحملة لقاءات مع عدد من المثقفين العرب يقدمون فيها رسائل مختلفة للمرأة العربية في عيدها.

وتأتي هذه الحملة للاحتفاء بالمرأة العربية القائدة وصاحبة المبادرات في مختلف المجالات، الناجحة رغم العقبات والازمات، وتسجيل ما حققته النساء العربيات من نجاحات عبر كفاح طويل، ورصد ما شكلنه من قدوة ونموذج تحتذى به الأجيال، وما سطرنه من بطولات استثنائية ربما سقطت من الذاكرة الجماعية لمجتمعاتنا، فضلًا عن بطلات كل يوم اللائي يناضلن بكل رضا للوفاء بمطالب أسرهن وأولادهن وعملهن.

وتستهدف هذه الحملة ان تكون مصدر تشجيع والهام للفتيات العربيات اللائي يمثلن المستقبل ويناضلن في مواجهة الأزمات الراهنة.

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