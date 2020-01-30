افتتاح مصنع للزيوت باستثمارات 300 مليون جنيه في بورسعيد

افتتح الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، المرحلة الأولي من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج زيوت الطعام المقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، على مساحة 1786 متر مربع، باستثمارات 300 مليون جنيه، ويضم مبني إداري و4 مصانع لإنتاج الزيوت بقدرة 10 ألاف طن يومي، ومصنع لتكرير الزيت الخام بطاقة 200 طن يوميا، ومصنع علف بطاقة 240 طن يوميًا، بالإضافة لمصنع تعبية زيت الطعام بقدرة 200 طن يوميا.ويستهدف المشروع سد العجز المتزايد من زيت الطعام، إذ تستورد مصر ٩٦% من احتياجاتها، بينما يوفر المصنع 500 فرصة عمل لأبناء المحتفظة فضلًا عن النهوض بالصناعة.ووصل الدكتور علي المصيلحي، محافظة بورسعيد، صباح اليوم،لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التموينية، ومنها افتتاح مراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، والفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك، وفرع جديد لمشروع جمعيتي، وأحد مخازن الجملة المطورة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنطقة الصناعية.يرافق وزير التموين بالجولة، كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد.