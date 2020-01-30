سعيد هندام يستعرض دور مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة

استعرض سعيد هندام السفير المصري لدى جمهورية التشيك، دور مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، ومنها إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، وتوليد الطاقة من الرياح.جاء ذلك في محاضرة ألقاها السفير أمام طلبة جامعة نيويورك الدولية في براغ حول التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة.وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن السفير المصرى أشار إلى المحفزات الاقتصادية للسيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، والبدء في توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وصولًا لتسعير تشغيلي أكثر اقتصادية عن الوقود الأحفوري.كما سلط الضوء على خطط توفير الدولة للنقل بالطاقة الكهربائية، ومشروعات عملاقة كمترو الأنفاق وتوسيع شبكته، والشروع في توفير أتوبيسات نقل عام تعمل بالكهرباء للحفاظ على بيئة نظيفة خاصة في المدن الكبرى.