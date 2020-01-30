انخفاض غير متوقع بمعدل البطالة في ألمانيا

قال مكتب العمل الاتحادي اليوم الخميس إن معدل البطالة في ألمانيا انخفض على غير المتوقع في يناير، ما يشير إلى متانة سوق العمل الذي يدعم دورة نمو يقوده الاستهلاك تضررت جراء ركود في قطاع التصنيع.وأظهرت بيانات من مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار ألفي شخص إلى 2.277 مليون في ظل التعديل في ضوء العوامل الموسمية، يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات رويترز لارتفاع قدره خمسة آلاف.وقال المكتب إنه بدون تعديل البيانات، يكون عدد العاطلين عن العمل ارتفع 198 ألفا إلى 2.425 مليون، مما يشير إلى الأثر السلبي لركود قطاع التصنيع على سوق العمل.