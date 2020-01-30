وزير التموين يطلق منظومة الشكاوى الإلكترونية فى بورسعيد (صور)

أطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، منظومة الشكاوى الإلكترونية التابعة لجهاز حماية المستهلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد.وأشار اللواء راضى عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال خلال افتتاح فرع جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يستقبل الشكاوى من المستهلك عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول أو فاكس أو رقم ساخن، وتصل للمواطن رسالة على هاتفه المحمول برقم الشكوى والإجراءات المتبعة.واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات، من بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة.