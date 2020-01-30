أتوبيس يعطل حركة المرور في المريوطية
الخميس 30/يناير/2020 - 10:46 ص
شيماء حسينطباعة
تسبب تعطل أتوبيس أعلى الطريق الدائري في القطاع وصلة "المريوطية- هرم" امتدادا إلى أعلى مناطق الصحراوي، في شلل مروري بالطريق.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بتعطل أتوبيس أعلى الطريق الدائري، ونشرت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لسحب الكثافات ورفع أي معوقات بالطريق.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بتعطل أتوبيس أعلى الطريق الدائري، ونشرت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لسحب الكثافات ورفع أي معوقات بالطريق.