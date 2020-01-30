أتوبيس يعطل حركة المرور في المريوطية

تسبب تعطل أتوبيس أعلى الطريق الدائري في القطاع وصلة "المريوطية- هرم" امتدادا إلى أعلى مناطق الصحراوي، في شلل مروري بالطريق.تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بتعطل أتوبيس أعلى الطريق الدائري، ونشرت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لسحب الكثافات ورفع أي معوقات بالطريق.