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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإسكان» تطرح 600 مقبرة جاهزة للمسلمين في 6 أكتوبر

الخميس 30/يناير/2020 - 10:46 ص
مقبرة
مقبرة
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، عن أنه سيتم طرح 600 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، منها 510 مقابر لقاطني مدن (6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد) للحجز، و90 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي)، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وقال هلال، إن كراسة الشروط والمواصفات للمقابر يمكن الحصول عليها من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 922020، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من 832020: 2632020، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.

وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدن (6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.



وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

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