رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة اعتراضات التجارب السريرية.. اليوم

الخميس 30/يناير/2020 - 10:46 ص
السيد الشريف
السيد الشريف
عائشة حسن
طباعة
تعقد اللجنة المشكلة لبحث اعتراضات مشروع قانون التجارب السريرية، اجتماعًا لها اليوم الخميس؛ لمناقشتها في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من البنود، والتي تمت إحالتها للبرلمان منذ دور الانعقاد الرابع.

يأتي ذلك برئاسة الوكيل السيد الشريف، حيث انتهت المناقشات على مدار الفترة الماضية بالإحالة إلى لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لصياغة التعديلات النهائية في ضوء الاعتراضات الرئاسية ومناقشات النواب.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة المشكلة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة ستشكل لجنة مصغرة لإعداد وصياغة التقرير النهائي بشأن الاعتراضات، ليتم إرساله لأمانة مجلس النواب، لدراسته وتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشته من قبل النواب، قبل التصويت النهائي عليه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الهند تدق طبول الحرب مع باكستان.. «الهزيمة فى 10 أيام»

منذ حوالي 17 ساعة

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

منذ حوالي 14 ساعة

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

«شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

أبرز النصائح للقضاء على «السيلوليت» في شهر

منوعات

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة