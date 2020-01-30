اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة اعتراضات التجارب السريرية.. اليوم

تعقد اللجنة المشكلة لبحث اعتراضات مشروع قانون التجارب السريرية، اجتماعًا لها اليوم الخميس؛ لمناقشتها في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من البنود، والتي تمت إحالتها للبرلمان منذ دور الانعقاد الرابع.يأتي ذلك برئاسة الوكيل السيد الشريف، حيث انتهت المناقشات على مدار الفترة الماضية بالإحالة إلى لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لصياغة التعديلات النهائية في ضوء الاعتراضات الرئاسية ومناقشات النواب.وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة المشكلة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة ستشكل لجنة مصغرة لإعداد وصياغة التقرير النهائي بشأن الاعتراضات، ليتم إرساله لأمانة مجلس النواب، لدراسته وتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشته من قبل النواب، قبل التصويت النهائي عليه.