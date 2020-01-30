إصابة شخص في حادث تصادم بطريق السويس

أصيب شخص إثر حادث تصادم بالجزيرة الوسطى لطريق السويس، قبل مطلع كوبرى ٤.٥، وتسبب الحادث في كثافات مرورية للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.تلقت غرفة النجدة بلاغًا بعد الحادث، وعلى الفور نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية لسحب الكثافات ورفع أي معوقات بالطريق، وبينت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة أدى إلى وقوع الحادث.