«تعليم الإسكندرية» تفتح باب التظلمات للشهادة الأعدادية 15 يوما
الخميس 30/يناير/2020 - 10:42 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
فتحت لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، باب التظلمات لامتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام 2019-2020، من يوم الأحد 2 فبراير المقبل، ولمدة 15 يومًا.
وحددت مديرية والتعليم الشروط التالية لقبول التظلمات:
1- سداد مبلغ التظلم بواقع 20 جنيهًا للمادة بمدرسة "عبدالله النديم" الإعدادية بنين
2- يتم استلام التظلم من الكنترول بمدرسة "السيرة الحسنة الإعدادية بنات (بناء على ايصال السداد فقط)، ولن يتم تسليم استمارة إلا للمسدد فقط.
3- يجب على الطالب إحضار صورة من رقم الجلوس الخاص به عند كتابة استمارة التظلم الموجودة بالكنترول.
4- يتسلم ولي الآمر ايصال محدد فيه المواد والتاريخ وساعة العرض ورقم حجرة العرض.
5- عند الاطلاع على ورقة الإجابة لا يجوز إحضار سوى ولي الأمر ولا يسمح بحضور أي مدرس أو خلافه.
6- عدم السماح باستعمال التليفون المحمول عند الاطلاع.
واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 20192020 بنسبة نجاح بلغت 85.2%.
وحددت مديرية والتعليم الشروط التالية لقبول التظلمات:
1- سداد مبلغ التظلم بواقع 20 جنيهًا للمادة بمدرسة "عبدالله النديم" الإعدادية بنين
2- يتم استلام التظلم من الكنترول بمدرسة "السيرة الحسنة الإعدادية بنات (بناء على ايصال السداد فقط)، ولن يتم تسليم استمارة إلا للمسدد فقط.
3- يجب على الطالب إحضار صورة من رقم الجلوس الخاص به عند كتابة استمارة التظلم الموجودة بالكنترول.
4- يتسلم ولي الآمر ايصال محدد فيه المواد والتاريخ وساعة العرض ورقم حجرة العرض.
5- عند الاطلاع على ورقة الإجابة لا يجوز إحضار سوى ولي الأمر ولا يسمح بحضور أي مدرس أو خلافه.
6- عدم السماح باستعمال التليفون المحمول عند الاطلاع.
واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 20192020 بنسبة نجاح بلغت 85.2%.
«تعليم الإسكندرية» تفتح باب التظلمات للشهادة الأعدادية 15 يوما
«تعليم الإسكندرية» تفتح باب التظلمات للشهادة الأعدادية 15 يوما