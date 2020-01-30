رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم الإسكندرية» تفتح باب التظلمات للشهادة الأعدادية 15 يوما

الخميس 30/يناير/2020 - 10:42 ص
تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية
نورهان عبدالرحمن
طباعة
فتحت لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، باب التظلمات لامتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام 2019-2020، من يوم الأحد 2 فبراير المقبل، ولمدة 15 يومًا.

وحددت مديرية والتعليم الشروط التالية لقبول التظلمات:

1- سداد مبلغ التظلم بواقع 20 جنيهًا للمادة بمدرسة "عبدالله النديم" الإعدادية بنين

2- يتم استلام التظلم من الكنترول بمدرسة "السيرة الحسنة الإعدادية بنات (بناء على ايصال السداد فقط)، ولن يتم تسليم استمارة إلا للمسدد فقط.

3- يجب على الطالب إحضار صورة من رقم الجلوس الخاص به عند كتابة استمارة التظلم الموجودة بالكنترول.

4- يتسلم ولي الآمر ايصال محدد فيه المواد والتاريخ وساعة العرض ورقم حجرة العرض.

5- عند الاطلاع على ورقة الإجابة لا يجوز إحضار سوى ولي الأمر ولا يسمح بحضور أي مدرس أو خلافه.

6- عدم السماح باستعمال التليفون المحمول عند الاطلاع.

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 20192020 بنسبة نجاح بلغت 85.2%.

«تعليم الإسكندرية» تفتح باب التظلمات للشهادة الأعدادية 15 يوما
«تعليم الإسكندرية» تفتح باب التظلمات للشهادة الأعدادية 15 يوما

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد لجنة مراقبة امتحان الشهادة الإعدادية (صور)

"تعليم القليوبية" تعلن موعد التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ

"تعليم كفر الشيخ" تُنهى استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس

منذ حوالي 18 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

«شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

أبرز النصائح للقضاء على «السيلوليت» في شهر

منوعات

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة