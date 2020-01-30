«تعليم الإسكندرية» تفتح باب التظلمات للشهادة الأعدادية 15 يوما

فتحت لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، باب التظلمات لامتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام 2019-2020، من يوم الأحد 2 فبراير المقبل، ولمدة 15 يومًا.وحددت مديرية والتعليم الشروط التالية لقبول التظلمات:1- سداد مبلغ التظلم بواقع 20 جنيهًا للمادة بمدرسة "عبدالله النديم" الإعدادية بنين2- يتم استلام التظلم من الكنترول بمدرسة "السيرة الحسنة الإعدادية بنات (بناء على ايصال السداد فقط)، ولن يتم تسليم استمارة إلا للمسدد فقط.3- يجب على الطالب إحضار صورة من رقم الجلوس الخاص به عند كتابة استمارة التظلم الموجودة بالكنترول.4- يتسلم ولي الآمر ايصال محدد فيه المواد والتاريخ وساعة العرض ورقم حجرة العرض.5- عند الاطلاع على ورقة الإجابة لا يجوز إحضار سوى ولي الأمر ولا يسمح بحضور أي مدرس أو خلافه.6- عدم السماح باستعمال التليفون المحمول عند الاطلاع.واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 20192020 بنسبة نجاح بلغت 85.2%.