رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير القليوبية: حل مشكلات المواطنين واجب مقدس

الخميس 30/يناير/2020 - 10:41 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صلاح حسنى
طباعة
أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، أن رد وحل شكاوى المواطنين واجب مقدس، في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بالتواصل وحل وتلبية مطالب المواطنين، مشيرا إلى أنه طالما كان الطلب قانونيا فمن حق المواطن أن يستجيب له.

وأضاف جمعة أن المحافظة أقرت ووفرت عددا من الوسائل للتواصل مع الجماهير عبر "الواتساب" والتواصل الاجتماعي وبوابة الشكاوى الحكومية، وعلى رأسها اللقاء الجماهيري الأسبوعي، والنزول للمواطنين على لرصد مشكلاتهم على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال عقد لقاء جماهيري مع المواطنين بمدينة كفر شكر بهدف التواصل وسماع إلى شكواهم وحلها فورا طبقا للقانون لراحتهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشملت شكاوى المواطنين تضررهم من عدم توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المنازل بقرى المدينة، فضلا عن شكواهم من عدم انتهاء المخطط التفصيلي لمنازلهم المقامة في امتداد حيز عمراني جديد.

كما اشتكوا من عدم رصف بعض الشوارع والطرق ووجود مواسير مياه شرب اسبستوس مما منع تركيب بلاط الانترلوك إلى منازلهم وسط المدينة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية: "أننا نحرص على عقد لقاء جماهيري بصفة مستمرة كل أسبوع بهدف التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم ومقترحاتهم وحلها فورا طبقا للقانون".

وأضاف جمعة في تصريح لـ"الدستور":أنني أسعى بكل طاقتي لإنهاء مشكلات كافة المشروعات الخدمية لخدمة جموع المواطنين وأتجول الشوارع لمعرفة شكاوى المواطنين بعيدا عن التقارير المكتبية من أجل إحداث نهضة حقيقية يشعر بها المواطن البسيط في شتى المجالات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

منذ حوالي 5 ساعات

الهند تدق طبول الحرب مع باكستان.. «الهزيمة فى 10 أيام»

منذ حوالي 14 ساعة

الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل

منذ يومين

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

«شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

أبرز النصائح للقضاء على «السيلوليت» في شهر

منوعات

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة