سكرتير القليوبية: حل مشكلات المواطنين واجب مقدس

أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، أن رد وحل شكاوى المواطنين واجب مقدس، في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بالتواصل وحل وتلبية مطالب المواطنين، مشيرا إلى أنه طالما كان الطلب قانونيا فمن حق المواطن أن يستجيب له.وأضاف جمعة أن المحافظة أقرت ووفرت عددا من الوسائل للتواصل مع الجماهير عبر "الواتساب" والتواصل الاجتماعي وبوابة الشكاوى الحكومية، وعلى رأسها اللقاء الجماهيري الأسبوعي، والنزول للمواطنين على لرصد مشكلاتهم على أرض الواقع.جاء ذلك خلال عقد لقاء جماهيري مع المواطنين بمدينة كفر شكر بهدف التواصل وسماع إلى شكواهم وحلها فورا طبقا للقانون لراحتهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.وشملت شكاوى المواطنين تضررهم من عدم توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المنازل بقرى المدينة، فضلا عن شكواهم من عدم انتهاء المخطط التفصيلي لمنازلهم المقامة في امتداد حيز عمراني جديد.كما اشتكوا من عدم رصف بعض الشوارع والطرق ووجود مواسير مياه شرب اسبستوس مما منع تركيب بلاط الانترلوك إلى منازلهم وسط المدينة.ومن جانبه أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية: "أننا نحرص على عقد لقاء جماهيري بصفة مستمرة كل أسبوع بهدف التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم ومقترحاتهم وحلها فورا طبقا للقانون".وأضاف جمعة في تصريح لـ"الدستور":أنني أسعى بكل طاقتي لإنهاء مشكلات كافة المشروعات الخدمية لخدمة جموع المواطنين وأتجول الشوارع لمعرفة شكاوى المواطنين بعيدا عن التقارير المكتبية من أجل إحداث نهضة حقيقية يشعر بها المواطن البسيط في شتى المجالات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".