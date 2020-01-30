351 مليون جنيه أرباح «مصر الجديدة للتعمير» في 6 أشهر

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 623 % خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحًا بلغت قيمتها 351.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 48.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 732.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 383.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وأرجعت الشركة في ارتفاع أرباحها، إلى بيع قطعة أرض لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بمبلغ 481 مليون جنيه.وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 29.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 248 مليون جنيه مقابل 193.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.