ضبط 657 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، حملة موسعة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.وأسفرت جهود الحمله عن تنفيذ 657 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن، 3 أحكام جنايات، و169 حكم حبس جزئي، و19 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 310 أحكام غرامات، و156 أحكام المخالفات.وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها.