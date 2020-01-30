استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب اليوم الخميس بعد آخر ارتفاع سجله أمس الأربعاء علي مستوى الصباحي والمسائي.وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور"، أن عيار 18 سجل نحو 593 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 793 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 693 جنيهًا.وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية، أنه سعر جنيه الذهب سجل 5550 جنيه، وسعر الأوقية 1577 جنيهًا.