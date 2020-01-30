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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

65 مليون جنيه لتطوير «الصرف الصحي» في جمصة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه ورد مبلغ 65 مليون جنيه، بعد أن وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لمحطات رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة كمرحلة أولى، وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية إن أعمال التنفيذ تبدأ اليوم على الفور، مشيرا إلى أن تلك المشكلة ظلت منذ سنوات يعاني منها تقسيم 15 مايو وبالانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لمحطات الصرف الصحي وخطوط الطرد يتم القضاء نهائيا على مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة.

وكلف مختار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووكيل وزارة الإسكان ومدير عام المشروعات والمرافق، بسرعة اتخاذ اللازم ومتابعة أعمال التنفيذ أولا بأول، والالتزام بالقانون في تنفيذ كافة العقود والإشراف الجيد على التنفيذ.

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