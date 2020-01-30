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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أنا هربّيكم».. طبيب يضرب زميله بغرفة عمليات في بنها

الخميس 30/يناير/2020 - 10:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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بدأت لجنة التحقيق المشكلة من قبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تحقيقاتها في واقعة تشاجر جراج وزميله طبيب تخدير، واعتداء الأول بالضرب على الثاني داخل غرفة عمليات بمستشفى بنها الجامعي.

وبدأت الواقعة بين طبيب جراحة العظام ويدعى "م. ر" هو حاليا بالمعاش وكان يعمل رئيسا للقسم من قبل، وبين طيب تخدير يدعى "ا. ا"، حيث رفض طبيب التخدير إجراء عملية جراحية تثبيت فخذ لسيدة تبلغ من العمر 82 عاما قبل احتجازها في العناية المركزة وتجهيزها طبيا منعا لحدوث أي طوارئ، وهو ما رفضه الطبيب الأول.

وقال استشاري التخدير بمستشفى بنها الجامعي "ا. ا" إن طبيب جراحة العظام اعتدى عليه وعلى طاقم التخدير كله بالسب، وأنه لكمه في صدره داخل غرفة عمليات المستشفى، مرجعا أسباب الواقعة لرفضه إجراء عملية لسيدة تبلغ من العمر 82 عاما وتخديرها لأنها تعاني من مشاكل بالكلى، ولا بد من احتجازها في غرفة عناية مركزة قبل إجراء العملية تحسبا لأى طارئ تتعرض لها المريضة أثناء إجراء العملية.

وأوضح أن الطبيب زميله صاح في غرفة العمليات واعتدى عليه بالضرب هو وطقم الممرضات متهما إياهم بعد الفهم، قائلا: "أنا هربيكم"، لافتا إلى أنه تقدم بمذكرة وطاقم التخدير والتمريض إلى عميد الكلية لفتح التحقيق.

ولفت إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى التي صدرت من طبيب جراحة العظام، ولكن تم تقديم مذكرة ضده من قبل لرئيس الجامعة وعميد الكلية ولم يتم البت فيها.

وفي سياق متصل، أحال الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب بجامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في بنها، الواقعة إلى التحقيق.

وقال القاضي فى تصريحات صحفية، إنه فور حدوث المشاجرة والتراشق بالألفاظ تم إخراج الطبيبين واستكمال العملية للمريض، ولم يؤثر ذلك على إجراء العملية وتقديم الخدمة للمريض الذي هو هدف المنظومة الصحية.

ولفت إلى أن هذا التصرف غير مقبول وسيتم محاسبة المخطئ بكل حسم، مشيرا إلى أنه فور علمه بالواقعة أرسل فريقا للتحقيق وإعداد مذكرة لتطبيق القانون.

وأكد الأطباء أنها ليست الواقعة الأولى لتعدي طبيب الجراحة على زملائه فهناك العديد من الشكاوى ضده بالتعدي على زملائه بالسب والقذف والضرب، وآخرهم شكوى بالشئون القانونية لرئيس الجامعة في أوائل ديسمبر الماضي؛ ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده مما ساعد على تكرار المشاجرات داخل غرف العمليات.

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