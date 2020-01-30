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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسعار النفط.. «برنت» يسجل 57.81 دولار للبرميل

الخميس 30/يناير/2020 - 10:30 ص
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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انخفضت أسعار النفط، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، لتستأنف تراجعها بعد استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.

وتراجع خام القياس العالمي برنت إلى نحو 2% مسجلًا 57.81 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1% مسجلًا 52.36 دولار للبرميل.

وتعمل أوبك مع حلفائها على زيادة خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع قلة الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من البلدان المستهلكة للنفط.

واستقرت الأسعار في الأيام القليلة الماضية، بعد اضطراب دفعها صوب أدنى مستوى في 3 أشهر في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب على النفط ومنتجاته.

كما أبقى ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي على الضغط الماثل على الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت بأكثر من 7 أمثال توقعات السوق، لتزيد 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يناير الجاري.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت إلى مستوى قياسي، لترتفع للأسبوع الثاني عشر على التوالي وتصل إلى 261.1 مليون برميل.

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