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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«تقييم المخاطر الضريبية» ورشة عمل لـ «الضرائب»

الخميس 30/يناير/2020 - 10:30 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
حسن كامل - راندا التوني
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عقدت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتي تقوم بدور كبير في السيطرة على التهرب الضريبي، موضحًا أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.

وأكد عبدالقادر أن المصلحة تحرص على تحقيق الالتزام الطوعي للممولين، وذلك من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقدمون الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري.

وأشارت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وأوضحت أنه من خلال برنامج "BI" يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة، ووفقًا للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تفحص المصلحة المسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالي تحول هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال جميل عزت أخصائي تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي للتنمية الدولية أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقًا لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التي يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقًا لخطة تطوير المصلحة.

وأضاف عزت أنه في إطار التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والمشروع، سبق وتم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة كافية عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التي تثيرها التجارة الإلكترونية، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبي من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتي تعد أحد أدوات الاقتصاد الموازي.

وأوضح ياسر تيمور، رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية، أن ورشة العمل تناولت أربعة موضوعات رئيسية وهي القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر (من مفاهيم أساسية، ومستوى المخاطر المقبول، وتحديد المخاطر، وتخفيف حدتها، والتقارير المتعلقة بها، والمسئوليات) والموضوع الثاني تناول منهجية التحديد الكمي للمخاطر من احتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر في الشركات.

بينما تناول الموضوع الثالث دور المصالح الإرادية في الالتزام الطوعي للممولين من تيسير الالتزام الطوعي، ومتابعته وتحقيقه وتناول الموضوع الرابع التطوير التنظيمي وأهدافه وآلياته، وكذلك أهداف ومهام وحدة المخاطر في مصلحة الضرائب المصرية، والأدوار والمسئوليات بها.

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