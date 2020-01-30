«إفريقية البرلمان» تستضيف السفراء الأفارقة.. اليوم

تستضيف لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، السفراء الأفارقة؛ للتأكيد على أهمية توطيد العلاقات المصرية الإفريقية في إطار رؤى وحزم وبرامج تشريعات تأكيدًا على التزام مصر بهويتها الأفريقية.يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة التشريعية وفي ضوء رؤية مجلس النواب بشأن ضرورة مد جسور التواصل مع الأشقاء الأفارقة.واستقبل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أمس الأربعاء، وفد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، واللواء حاتم باشات، عضو اللجنة، والنائبة شيرين فراج، بمكتبه، لإجراء حلقة نقاش حول الشئون الإفريقية وبحث سبل التعاون بين مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.وتناول اللقاء أبرز الشئون الإفريقية وكيفية التعاون بين مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ولجنة الشئون الإفريقية.