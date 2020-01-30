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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:22 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اختتمت جلسة الاجتماعات الثانية لوزارء الخارجية والري من "مصر والسودان وإثيوبيا"، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بشأن التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وخاصة خلال فترات الجفاف الممتد، والاتفاق على آلية فض المنازعات التى فد تنشأ مستقبلا، وذلك بحضور وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، ورئيس البنك الدولي كوسيط.

يأتى ذلك فى ظل توقعات بمد فترة المفاوضات لمدة يوم آخر أو جولات جديدة، للاتفاق على مسودة للاتفاق دون نتيجة أو توافق حول ملء وتشغيل سد النهضة، التى سبق واتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه الأخير في واشنطن من ستة بنود، على الوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون.

من جهته، قال الدكتور علاء الدين الصادق أستاذ التخطيط وإدارة الموارد المائية فى جامعة الخليج بالبحرين، إنه فى حالة حدوث مد لفترة التفاوض، عقب جلسة المباحثات الأخيرة، فإنه ينبغى أن تتم حول ثلاثة مطالب رئيسية، وهى إدارة السد أثناء الجفاف في مصر وإثيوبيا والسودان، والاحتياجات الإثيوبية من النيل الأزرق أثناء تشغيل السد، وربط تشغيل السد العالي مع تشغيل سد النهضة لأن السد العالي يمكن أن يقف فيه توليد الكهرباء.

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