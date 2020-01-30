تونس تبدأ التحقيق في مشاركة لاعب إسرائيلي بدورة «تنس»

كشفت وزيرة الشباب والرياضة التونسية، سنية بالشيخ، في مداخلة تليفونية لها في إذاعة موزاييك التونسية، أن الوزارة فتحت تحقيقا في مشاركة لاعب إسرائيلي بدورة ألعاب «تنس» في تونس.وذكرت الوزيرة، في مداخلة تليفونية لها بإذاعة موزاييك التونسية، أن اللاعب الإسرائيلي المذكور دخل تونس بجواز سفر فرنسي، في حين طلبت وزارة الشباب من الجامعة التونسية لكرة التنس مدها بكل المعطيات حول هذا اللاعب وبأي جنسية شارك في الدورة.وأضافت: "نحن لا نملك قائمة اللاعبين والجامعات الرياضية تتمتع باستقلالية، نحن لا نقبل دخول لاعب إسرائيلي إلى تونس، هو لا يدخل بجواز سفر إسرائيلي، الإقصاء يكون طبيعيا''.