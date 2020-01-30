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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: ملتقيات التوظيف عامل أساسي في علاج البطالة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:20 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة وتحديدًا وزارة القوى العاملة لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عقد ملتقيات توظيف بجميع المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل ولإتاحة فرص عمل حقيقية.

وأوضح أن ملتقيات التوظيف لها دور كبير في توظيف الشباب والقضاء على البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يتم تشغيل عدد كبير من الشباب الذين لديهم رغبة العمل في بلادهم دون السفر إلى الخارج.

وأشار إلى أن ملتقيات التوظيف مهمة في توفير فرص عمل للخريجين، والأهم من ذلك التدريب على ريادة الأعمال وفتح أفاق للخريجين لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تحتاجها الدولة، مضيفًا أنه من خلال الملتقيات يتم توفير العديد من الوظائف لكل المؤهلات العالية والمتوسطة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أنه بفضل عدد كبير من المشروعات، والاستثمارات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي، فقد تم توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

وأكد النائب ضرورة تغيير فكرة العزوف عن العمل بالقطاع الخاص والحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية.

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