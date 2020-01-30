تباين أداء بورصات الإمارات بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء أسواق الأسهم الإماراتية لدى تعاملات اليوم الخميس، مدعومًا بتراجعات المؤشر العام لسوق دبي المالي، بينما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.ووفقًا للبيانات المُتاحة على موقع البورصتين، هبطت بورصة دبي بنسبة 0.23 % ليصل مؤشرها العام إلى مستوى 2799.08 نقطة، بينما ارتفعت بورصة أبو ظبي بنسبة 0.17 % إلى مستوى 5173.60 نقطة.وتم تداول 36.38 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 21.68 مليون درهم بعد تنفيذ 479 صفقة في بورصة دبي، بينما تم تداول 11.02 مليون سهم، بقيمة بلغت 16.32 مليون درهم بعد تنفيذ 223 صفقة داخل بورصة العاصمة.وكانت أبرز الأسهم المنخفضة في سوق دبي المالي سهم شركة اكتتاب القابضة المدرج في بورصة الكويت أيضًا بنسبة 5.65 %، بينما كان أبرز الأسهم الرابحة في بورصة أبو ظبي سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 7.24 %.يُذكر أن سوق دبي المالي أغلق جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع، بينما انخفض سوق أبو ظبي.