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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 طن عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

الخميس 30/يناير/2020 - 10:18 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صلاح حسنى
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية حملة على مصانع إنتاج المواد الغذائية، تم خلالها ضبط 4 طن عصائر فاسدة داخل مصنع متخصص في تصنيع العصائر، وتعبئتها بإحدى مدن القليوبية.

وتبين أن المصنع ينتج العصائر من لب المانجو المستخدم في تصنيع العصير، وهو عبارة عن 20 برميلًا سعة الواحد منها 200 كيلو جرامًا، حيث تبين عدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، بالإضافة إلى وجود انفصال وانتفاخات في الكيس الحاوي للمواد الغذائية لدخول الهواء الذي يؤدي إلى إفسادها.

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