اجتماع مغلق بين وزير التموين ومحافظ بورسعيد (صور)

وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لافتتاح فرع جهاز حماية المستهلك، وتفقد وافتتاح مشروعات جديدة.واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بحضور ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة.ومن المنتظر، أن يفتتح وزير التموين ومحافظ بورسعيد، فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وزيارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وافتتاح مصنع إنتاج الزيوت، وزيارة مصنع بورسعيد ستار للأسماك، وشركة بورسعيد للمطاحن، كما سيتم افتتاح مشروع جمعيتي بجانب فرق أمن بورسعيد، وافتتاح مركز خدمة الضواحي التمويني المتطور، وتفقد فرع الشركة العامة لتجارة الجملة، وافتتاح مركز خدمة المناخ التمويني المتطور.‎