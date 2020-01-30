غدا.. انطلاق فعاليات معرض «قرية منتجة» بكفر الشيخ

تنطلق فعاليات معرض "قرية منتجة"، صباح غدا الجمعة، الذي يُنظمه فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، من أجل دعم المرأة المنتجة، ويستمر لمدة 3 أشهر، بدءًا من 13 يناير حتى 17 أبريل، بقاعة الزوار، بحديقة صنعاء، بمدينة كفر الشيخ، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.ويتضمن المعرض العديد من المنتجات، منها: "اكسسوارات، ومشغولات كروشيه، وتريكو هاند ميد، ومشغولات خشبية، ولعب أطفال هاند ميد، وتصنيع ورود بورق الكانسون، وتابلوهات string art، ومراجيح للأطفال والكبار يدوى بخيط المكرمية وقماش، ومشغولات خرز، ومخبوزات، وحلويات، وأكل بيتي جاهز، ومفروشات، وملابس أطفال وحريمي، ومكياج، وأدوات منزلية".ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه الدائم للسيدات المنتجات لمعرض "قرية منتجة"، وضرورة تسهيل وتذليل أي عقبة تُواجه المرأة من أجل إنشاء مشروعها الخاص، وضرورة إقامة معارض في جميع مراكز ومدن المحافظة لتشجيع السيدات المنتجات، والوصول إليهم في القرى.