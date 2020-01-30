قطاع الصناعة يتصدر تراجعات بورصة الكويت

تراجعت المؤشرات الكويتية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث هبط المؤشر العام 50.27، وانخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.1 % و0.33 % على التوالي.وتصدر قطاع الصناعة التراجعات، بانخفاض بلغت نسبته 0.55 %، فيما تصدر قطاع الخدمات المالية الارتفاعات بنمو قدره 0.17 %.وجاء سهم "يوباك"، على رأس قائمة التراجعات للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 10 %، فيما تصدر سهم "آن ديجيتال" قائمة الارتفاعات بنحو 16.8 %.وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت بالمستهل نحو 82.8 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 1980 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.43 مليون دينار.وحقق سهم "زين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.42 مليون دينار، متراجعا 0.34 %، فيما تصدر سهم "آن ديجيتال" نشاط الكميات بتداول 19.01 مليون سهم.