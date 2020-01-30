«كورونا» يعصف بمؤشرات أسواق الأسهم الأسيوية

شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية موجة تراجعات حادة، في أولى تعاملاتها اليوم الخميس، بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية، مسجلة أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع في ظل تفشى وباء كورونا الجديد وتداعياته السلبية التي بدأت تضرب الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.وتراجع مؤشر "نيكى" الياباني بنسبة 1.72% ليصل إلى 22977 نقطة، كما انخفض مؤشر "شنغهاي" الصينية 2.75% ليصل إلى 2976، وسجل مؤشر بورصة هونج كونج "هانج سينج" انخفاضًا بأكثر من 2% ليصل إلى 26518 نقطة، فيما بلغت خسائر بورصة تايوان مستويات متدنية قياسية بلغت 5 %.وذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن عددًا من كبريات الشركات العالمية علقت نشاطها داخل الصين في محاولة لاحتواء الفيروس الذي يزداد فتكًا وانتشارًا عالميًا، فيما عمد خبراء اقتصاديون إلى خفض تقديراتهم بشأن نمو الاقتصاديين الصيني والعالمي.ويترقب المستثمرون بحذر تطورات انتشار الفيروس الصيني الجديد في ظل ارتفاع حصيلة الوفيات بالصين إلى 170 وتضاعفت أعداد حالات الإصابة المؤكدة في زمن قياسي، رغم جهود الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.وقال رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن العالم بأسره يجب أن يكون في حالة تأهب" لمحاربة فيروس كورونا الجديد، فيما تبحث المنظمة احتمال إعلان حالة الطوارئ العالمية.ومن المقرر أن تجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.وفي سياق أخر، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بأن انتشار فيرس كورونا الجديد سيضرب الاقتصاد الصيني، وقد يمتد ذلك إلى اقتصادات أخرى ولكن لايزال من السابق لأوانه تقييم هذه المخاطر على الاقتصاد الأمريكي.