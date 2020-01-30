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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تستعد لإجلاء رعاياها من الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 08:36 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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ذكرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الخميس، أن حكومة بلادها تقوم بإعداد إجراءات لإجلاء الإندونيسيين من منطقة الحجر الصحي التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا في الصين.

وقالت مارسودي، لصحفيين في جاكرتا، إن وزراء الحكومة يناقشون سبلا لمنع انتشار الفيروس في إندونيسيا، مضيفا أن الحكومة الصينية أبدت استعدادها لتسهيل عملية الإجلاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعيش نحو 243 إندونيسيا، معظمهم طلاب، في منطقة الحجر الصحي بالصين.

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