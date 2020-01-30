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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تفتح تحقيقا في أسباب وتأثيرات حرائق الغابات

الخميس 30/يناير/2020 - 08:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الخميس، الأشد تضررا من حرائق الغابات، عن فتح تحقيق مستقل في الحرائق المستمرة يتناول أسبابها وتأثيرها على تغير المناخ.

وسيبدأ التحقيق الذي يمتد لستة أشهر هذا الأسبوع وسيبحث في كيفية استعداد الولاية واستجابتها لأزمة حرائق الغابات "غير المسبوقة"، حسبما ذكرت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجليان، اليوم الخميس.

وأكدت أنه سيكون من المهم للغاية "عدم ترك أي حجر دون تغيير"، مضيفا أن التحقيق سيقوده خبيران سيتوجهان إلى المناطق المتضررة ويتلقيان إفادات من الجمهور، دون عقد جلسات عامة.

وتعرضت الحكومة الأسترالية بقيادة سكوت موريسون، لانتقادات حادة بسبب طريقة التعامل مع أزمة حرائق الغابات.

ومنذ سبتمبر، أتلفت الحرائق بالفعل أكثر من 6 ملايين هكتار من الأراضي في نيو ساوث ويلز، ولا تزال عشرات الحرائق خارجة عن السيطرة.

وتم تدمير 2400 منزل ولقي 25 شخصا حتفهم.

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