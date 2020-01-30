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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشعب الجمهوري: نعمل على استعادة تركيا من قبضة أردوغان

الخميس 30/يناير/2020 - 08:31 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت رئيسة حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر حزب معارض في تركيا، كانوري كافتانجي أوغلو، إن الحزب يتطلع للفوز في تركيا بأكملها بعد فوزها في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي، مشيرة إلى أن حزبها لديه الكثير من العمل ليقوم به من أجل أن يعيد إسطنبول مرة أخرى للناس، وإعادة تركيا بأسرها من قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتابعت: نريد تحقيق حلم تركيا الديمقراطية، حيث لا يوجد لدى مواطنينا مخاوف اقتصادية أو اجتماعية، وفقا لصحيفة أحوال التركية.

وكان عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أصبح من النجوم الصاعدة في المعارضة التركية بعد فوزه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2019، ويعود الفضل في ذلك -إلى حد كبير- لدعم حزب الشعب الجمهوري، لينهي 25 عامًا من الحكم التي قضاها أردوغان في حكم المدينة، حيث تولى أردوغان رئاسة إسطنبول في عام 1994.

وفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على خمس مدن من أكبر ست مدن في تركيا، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، ورأى الأتراك أن مستويات المعيشة تنهار في أعقاب أزمة الليرة التركية عام 2018، التي خلفت تباطؤًا اقتصاديًا حادًا، مع زيادة تشديد أردوغان قبضته على السلطة.

فيما يتقدم أكرم إمام أوغلو، الذي أصبح شخصية بارزة للمعارضة السياسية في تركيا ضد أردوغان، لمنصب الرئيس القادم للبلاد، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

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