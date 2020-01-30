بعد أزمة فندق الأقصر.. متى تنتهي أزمة توظيف ذوي الهمم؟





وجاء رد محكمة القضاء الإداري سريعًا، فألزمت الفندق الشهير بدفع 20 ألف جنيه للشاب، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، طبقًا لمعايير المعاهدات الدولية، مستندة أيضًا للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م والتي تنص على تخصيص نسبة من وظائف الجهاز الإداري للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتضمن تنظيم أوضاع المعاقين –وطنيًا كان أو دوليًا.



«الدستور» قررت كشف كواليس الواقعة، خاصة أن الشاب لم يكن الشخص الوحيد الذي واجه تلك الأزمة، هناك العديد من ذوي الهمم يحرمون من الوظائف. منذ أيام، امتنع فندق شهير بالأقصر عن تعيين أحد ذوى الاحتياجات الخاصة بإحدى الوظائف المناسبة لإعاقته، رغم أحقيته طبقًا للقانون، فقد أراد أن يحصل على قوت يومه من كده، لكن ذلك لم يتحقق له.وجاء رد محكمة القضاء الإداري سريعًا، فألزمت الفندق الشهير بدفع 20 ألف جنيه للشاب، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، طبقًا لمعايير المعاهدات الدولية، مستندة أيضًا للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م والتي تنص على تخصيص نسبة من وظائف الجهاز الإداري للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتضمن تنظيم أوضاع المعاقين –وطنيًا كان أو دوليًا.«الدستور» قررت كشف كواليس الواقعة، خاصة أن الشاب لم يكن الشخص الوحيد الذي واجه تلك الأزمة، هناك العديد من ذوي الهمم يحرمون من الوظائف.





"كامل" لم يفقد الأمل لأنه – كما قال- العمل حق كل شخص، فشق طريقه إلى شركة أخرى، كانت أكثر رحمة من قرينتها، عرضت عليه الحصول على راتبه وهو في منزله، دون أن يكون متواجدًا في المكان، واستكمل: "عشان إعاقتي عايزني اشتغل من البيت"، مشيرًا إلى أن تلك الواقعة كانت في نهاية العام الماضي. محمد كامل، الذي طلب أن يكون أسمه مستعارًا، في منتصف العشرينيات من عمره ويقطن بمحافظة الإسكندرية، يروي قائلا: حصلت على خطاب من وزارة القوى العاملة لشغل مساحة الـ5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في شركة "ليسيكو"، إلا أن ردهم كان بالرفض والسبب أنى "معاق"، فلم تشفع لى "القوى العاملة، لتترك لهم حرية اختيار الوظيفة التي تلائم قدراتى وهو بكالوريوس خدمة اجتماعية."كامل" لم يفقد الأمل لأنه – كما قال- العمل حق كل شخص، فشق طريقه إلى شركة أخرى، كانت أكثر رحمة من قرينتها، عرضت عليه الحصول على راتبه وهو في منزله، دون أن يكون متواجدًا في المكان، واستكمل: "عشان إعاقتي عايزني اشتغل من البيت"، مشيرًا إلى أن تلك الواقعة كانت في نهاية العام الماضي.





"محمد" ليس الحالة الوحيدة التي عكفت وزارة القوى العاملة على براءة ذمتها منها بتسليمه جواب لشغل وظائف الـ5% في الشركات دون متابعة، فهناك "ناجي عامر"، الذي طلب أيضًا أن يتم تسميته باسم مستعار، خوفًا من عدم التعيين في أي مكان، من أسيوط، يتذكر رحلته التي بدأت من البنك القطري المصري، الذي ذهب إليه للتقدم لوظائف الـ5%، فهو مصاب بشلل نصفي.



وقال "عامر" للدستور، إنهم طلبوا منه شهادة التأهيل، وعرضها على طبيب البنك، وبدوره طلب منه إحضار تقرير طبي بشأن العمود الفقاري للتأكد من مدى الإعاقة، بعد أيام ظهر التقرير الطبي من المستشفى الحكومي التي لجأ إليها، جاء فيه أن عموده الفقاري سليم، لكن ذلك لم يلقَ استحسانهم.

لم يترك نفسه ضحية عدم الحصول على عمل، واضطر في النهاية للعمل بشركة "أمريكانا" براتب لا يتخطى 625 جنيهًا."محمد" ليس الحالة الوحيدة التي عكفت وزارة القوى العاملة على براءة ذمتها منها بتسليمه جواب لشغل وظائف الـ5% في الشركات دون متابعة، فهناك "ناجي عامر"، الذي طلب أيضًا أن يتم تسميته باسم مستعار، خوفًا من عدم التعيين في أي مكان، من أسيوط، يتذكر رحلته التي بدأت من البنك القطري المصري، الذي ذهب إليه للتقدم لوظائف الـ5%، فهو مصاب بشلل نصفي.





بعد 3 أشهر من الاختبار، تواصل "عامر" مع البنك ليخبروه أنه مرفوض لأن التقرير الطبي الخاص به يؤكد أنه غير معاق، وعموده الفقاري سليم، فتسائل ما علاقة العمود الفقاري بإعاقة الأطراف، إلا أنه لم يلقَ أي ردود منهم بعد ذلك، رغم أن مؤهله بكالوريوس تجارة.

طلب البنك منه أن يكون التقرير من طبيب استشاري وليس مستشفى حكومي،: "سافرت تاني جبت تقرير من استشاري، قالوا لا سافر تاني هات تقرير بتشخيص الإعاقة، جبت التقرير بردو وبعته ليهم ومحدش رد عليا"، ليظل أسير الانتظار إلى أن يصله رد منهم نهائي، سواء بالتعيين أو الرفض".





"عشان معنديش واسطة متعينش"، بتلك الكلمات بدأ كيرلس جوزيف، من المنيا، حديثه للدستور،فهو رغم أن لديه ما يثبت إعاقته، وتقدم إلى وظائف أعلن عنها "التنظيم والإدارة" لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الأمر لم يسر كما خطط له، وفوجئ أنه محروم من الوظائف.



يروي "كيرلس"، أنه بعدما حاول بشتى الطرق أن يكون أحد الموظفين في الوظائف المعلنة، اكتشف أن الأمر كله لا يسير إلا بالواسطة، وهو أمر لن يعلمه المسئولين، معللًا أن تلك الوظائف تمشي فيما بين الموظفين سرًا وتذهب إلى أقاربهم ومعارفهم، معلقًا: "محدش بيعرف حاجة غير لما تتفاجئ بفلان بقى موظف في الصحة أو الإدارة التعلمية، وغير كده المنشور ينزل التنظيم يروحوا الموظفين اللي هناك يكتموا على الموضوع ويشوفوا قرايبهم ويجبوهم، ياخدوا وراقهم ويظبطوا الدنيا وبعدها يعلنوا عن المنشور، وتفضل تصور ورق وتقف في طابور وتتعب وفي الآخر مفيش فايدة".

وتابع: لم أجد عمل في مجال تخصصي، سوى العمل كمراقب كاميرات في إحدى الفنادق، أريد العمل بشهادتي، قدمت أوراقي للبنك الأهلي وحاولت معهم 3 مرات، إلا أن الأمر لم يُجدي أيضًا، مختتمًا بـ: "أنا بعمل أي شغل وبتحرك عادي جدًا بس نفسي اشتغل في بنك، عشان أحس إني مش مُهمش في المجتمع بل فرد بيؤثر فيه ويتأثر بيه"."عشان معنديش واسطة متعينش"، بتلك الكلمات بدأ كيرلس جوزيف، من المنيا، حديثه للدستور،فهو رغم أن لديه ما يثبت إعاقته، وتقدم إلى وظائف أعلن عنها "التنظيم والإدارة" لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الأمر لم يسر كما خطط له، وفوجئ أنه محروم من الوظائف.

ويؤكد أنه حصل على شهادة من القوى العاملة لتعينه في فئة الـ5% لكن بلا فائدة، ولا يزال بحثه مستمرًا.