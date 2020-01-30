رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

بعد أزمة فندق الأقصر.. متى تنتهي أزمة توظيف ذوي الهمم؟

الخميس 30/يناير/2020 - 05:14 م
أزمة توظيف ذوي الهمم
أزمة توظيف ذوي الهمم
هايدي حمدي
طباعة
منذ أيام، امتنع فندق شهير بالأقصر عن تعيين أحد ذوى الاحتياجات الخاصة بإحدى الوظائف المناسبة لإعاقته، رغم أحقيته طبقًا للقانون، فقد أراد أن يحصل على قوت يومه من كده، لكن ذلك لم يتحقق له.

وجاء رد محكمة القضاء الإداري سريعًا، فألزمت الفندق الشهير بدفع 20 ألف جنيه للشاب، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، طبقًا لمعايير المعاهدات الدولية، مستندة أيضًا للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م والتي تنص على تخصيص نسبة من وظائف الجهاز الإداري للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتضمن تنظيم أوضاع المعاقين –وطنيًا كان أو دوليًا.

«الدستور» قررت كشف كواليس الواقعة، خاصة أن الشاب لم يكن الشخص الوحيد الذي واجه تلك الأزمة، هناك العديد من ذوي الهمم يحرمون من الوظائف.
بعد أزمة فندق الأقصر..
محمد كامل، الذي طلب أن يكون أسمه مستعارًا، في منتصف العشرينيات من عمره ويقطن بمحافظة الإسكندرية، يروي قائلا: حصلت على خطاب من وزارة القوى العاملة لشغل مساحة الـ5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في شركة "ليسيكو"، إلا أن ردهم كان بالرفض والسبب أنى "معاق"، فلم تشفع لى "القوى العاملة، لتترك لهم حرية اختيار الوظيفة التي تلائم قدراتى وهو بكالوريوس خدمة اجتماعية.

"كامل" لم يفقد الأمل لأنه – كما قال- العمل حق كل شخص، فشق طريقه إلى شركة أخرى، كانت أكثر رحمة من قرينتها، عرضت عليه الحصول على راتبه وهو في منزله، دون أن يكون متواجدًا في المكان، واستكمل: "عشان إعاقتي عايزني اشتغل من البيت"، مشيرًا إلى أن تلك الواقعة كانت في نهاية العام الماضي.
بعد أزمة فندق الأقصر..
لم يترك نفسه ضحية عدم الحصول على عمل، واضطر في النهاية للعمل بشركة "أمريكانا" براتب لا يتخطى 625 جنيهًا.

"محمد" ليس الحالة الوحيدة التي عكفت وزارة القوى العاملة على براءة ذمتها منها بتسليمه جواب لشغل وظائف الـ5% في الشركات دون متابعة، فهناك "ناجي عامر"، الذي طلب أيضًا أن يتم تسميته باسم مستعار، خوفًا من عدم التعيين في أي مكان، من أسيوط، يتذكر رحلته التي بدأت من البنك القطري المصري، الذي ذهب إليه للتقدم لوظائف الـ5%، فهو مصاب بشلل نصفي.

وقال "عامر" للدستور، إنهم طلبوا منه شهادة التأهيل، وعرضها على طبيب البنك، وبدوره طلب منه إحضار تقرير طبي بشأن العمود الفقاري للتأكد من مدى الإعاقة، بعد أيام ظهر التقرير الطبي من المستشفى الحكومي التي لجأ إليها، جاء فيه أن عموده الفقاري سليم، لكن ذلك لم يلقَ استحسانهم.

بعد أزمة فندق الأقصر..
طلب البنك منه أن يكون التقرير من طبيب استشاري وليس مستشفى حكومي،: "سافرت تاني جبت تقرير من استشاري، قالوا لا سافر تاني هات تقرير بتشخيص الإعاقة، جبت التقرير بردو وبعته ليهم ومحدش رد عليا"، ليظل أسير الانتظار إلى أن يصله رد منهم نهائي، سواء بالتعيين أو الرفض".

بعد 3 أشهر من الاختبار، تواصل "عامر" مع البنك ليخبروه أنه مرفوض لأن التقرير الطبي الخاص به يؤكد أنه غير معاق، وعموده الفقاري سليم، فتسائل ما علاقة العمود الفقاري بإعاقة الأطراف، إلا أنه لم يلقَ أي ردود منهم بعد ذلك، رغم أن مؤهله بكالوريوس تجارة.

بعد أزمة فندق الأقصر..
وتابع: لم أجد عمل في مجال تخصصي، سوى العمل كمراقب كاميرات في إحدى الفنادق، أريد العمل بشهادتي، قدمت أوراقي للبنك الأهلي وحاولت معهم 3 مرات، إلا أن الأمر لم يُجدي أيضًا، مختتمًا بـ: "أنا بعمل أي شغل وبتحرك عادي جدًا بس نفسي اشتغل في بنك، عشان أحس إني مش مُهمش في المجتمع بل فرد بيؤثر فيه ويتأثر بيه".

"عشان معنديش واسطة متعينش"، بتلك الكلمات بدأ كيرلس جوزيف، من المنيا، حديثه للدستور،فهو رغم أن لديه ما يثبت إعاقته، وتقدم إلى وظائف أعلن عنها "التنظيم والإدارة" لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الأمر لم يسر كما خطط له، وفوجئ أنه محروم من الوظائف.

يروي "كيرلس"، أنه بعدما حاول بشتى الطرق أن يكون أحد الموظفين في الوظائف المعلنة، اكتشف أن الأمر كله لا يسير إلا بالواسطة، وهو أمر لن يعلمه المسئولين، معللًا أن تلك الوظائف تمشي فيما بين الموظفين سرًا وتذهب إلى أقاربهم ومعارفهم، معلقًا: "محدش بيعرف حاجة غير لما تتفاجئ بفلان بقى موظف في الصحة أو الإدارة التعلمية، وغير كده المنشور ينزل التنظيم يروحوا الموظفين اللي هناك يكتموا على الموضوع ويشوفوا قرايبهم ويجبوهم، ياخدوا وراقهم ويظبطوا الدنيا وبعدها يعلنوا عن المنشور، وتفضل تصور ورق وتقف في طابور وتتعب وفي الآخر مفيش فايدة".

ويؤكد أنه حصل على شهادة من القوى العاملة لتعينه في فئة الـ5% لكن بلا فائدة، ولا يزال بحثه مستمرًا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

منذ حوالي 4 ساعات

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. زلزال يضرب الإسكندرية

منذ يومين

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ يوم

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

الصور

image description

صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

image description

مباراة فوز بيراميدز على نادي مصر

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المصريين الراغبين فى العودة من ووهان

الذهب يرتفع للمخاوف من تأثير «كورونا» على الاقتصاد العالى

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

حصاد قطاع التنمية المحلية فى 2019 (إنفوجراف)

image description

أبرز بنود خطة السلام الأمريكية (انفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

منوعات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة القاهرة 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع