فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

يستقبل مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا غنائيًا فنيًا٬ والذي تحييه فرقة "بهججة" الموسيقية، حيث تقدّم أغاني الضحك والبهجة ومونولوجات قصيرة معاصرة.وتتضمن فقرات الحفل٬ مجموعة مختارة من أجمل الاسكتشات التي قدمتها الفرقة٬ منها: "جنيه لله"٬ "فسحيني يا ماما"٬ "طنط دوسة"٬ "واخدة علي خاطري"٬ "أنا في طريق السعادة"٬ "ماي بيبي كيلد مي"٬ "خلصت ماركتيط، وهي أوّل تعاون بين "بهججة" والشاعر محمد بغدادي. وغيرها، وقد قدمت الفرقة العديد من الحفلات الغنائية وحققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة.وتتكون الفرقة من خمس فتيات هن: رغدة جلال٬ ووئام عصام، وأسماء أبو اليزيد، ونهال كمال، وسمر جلال.وحول أفكار المونولوجات والمواويل التي تغنيها "بهججة"، يقول أيمن حلمى مؤسس الفرقة: "أفكارنا تخرج من أعضاء الفرقة ومن الحياة اليومية والأخبار، لكن أحيانًا يصعب صياغتها في شكل غنائي كوميدي، فلم يعد لدينا اليوم شخص مثل بديع خيري أو بيرم التونسي، لكن لدينا تجارب نعتز بها مع شاعر العامية خليل عز وشادي عاطف، حاولنا أن نلقي الضوء على مشاكل حياتية في أغانينا، فناقشنا مشكلات مثل "الحبيب اللي حب ولا طالشي، والبنت اللي عايزين يفرحوا بيها وتتجوز، والشركات اللي بتأخر رواتب الموظفين وعايزينهم يصرفوا على الشغل".وتسعى فرقة "بهججة" لإحياء فن المونولوج الفكاهي، وتطويره من خلال سعيها لإنتاج مونولوجات عصرية، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية، الجماعية والمفردة.وتأسست "بهججة"، في سبتمبر 2015، تستخدم الضحك كوسيلة للتعايش السلمي مع الألوان الرمادية، والفرقة لا تقدّم تراث المونولوجات وإنما تكتب مونولوجات لهذه الفترة التي نعيشها، وكل أغانيها جديدة وكُتِبَتْ خصّيصًا لها، ولكن الفرقة تغنّي أحيانًا من ريبرتوار نجوم المونولوجات القديمة.