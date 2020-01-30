كندا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد بعد أن جاءت التحاليل الخاصة بحالة مشتبه بها في مقاطعة بريتش كولومبيا إيجابية، وهي ثالث الحالات في كندا بعد حالتين في تورونتو.وقال مسؤول الصحة الإقليمية في المقاطعة، بوني هنري، إن نتائج الاختبارت جاءت إيجابية اليوم الأربعاء لرجل في الأربعينات، الذي بقى في عزلة بمنزله.وأضاف «هنري»، في بيان له، أن «خطر انتشار هذا الفيروس داخل مقاطعة بريتش كولومبيا لا يزال منخفضا في الوقت الحالي»، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار العدوى.وأضاف أن الرجل، الذي يعيش في منطقة فانكوفر الساحلية، سافر مؤخرا إلى مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي المرض، وبعد أن عانى من ظهور الأعراض بعد عودته إلى فانكوفر الأسبوع الماضي، اتصل بمقدم الرعاية الصحية الأولية لتقييم حالته.من ناحية أخرى، أعلنت الخطوط الكندية «إير كندا» إيقاف جميع رحلاتها إلى بكين وشنجهاي حتى نهاية فبراير على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.وتطلق الشركة الكندية 33 رحلة أسبوعيا إلى الصين من تورونتو وفانكوفر ومونتريال، ولكن مع انتشار الفيروس دفع العديد من شركات الطيران العالمية إلى إيقاف رحلاتها إلى الصين.